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Царьград

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Новосибирск накроют дожди и туманы: ночью до +4 градусов

Новосибирск накроют дожди и туманы: ночью до +4 градусов

В Новосибирске 12 октября ожидается пасмурная погода с ночным дождём и дневной температурой до +9…+11 градусов, а по области утром вероятны заморозки и густые туманы.

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