На опушке Шепчущего Леса, там, где по утрам роса блестит на травинках, словно рассыпанные бусинки, а одуванчики носят самые пушистые белые шапочки, начиналась удивительная тропинка.
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