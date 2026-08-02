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Смоленская Газета

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2 августа. События дня

2 августа. События дня

Василий Анохин поздравил смоленских железнодорожников с профессиональным праздником Василий Анохин: ВДВ по праву считаются элитой Вооружённых Сил Смоленский хоккейный клуб «Славутич» начал новый сезон с победы Губернатор Смоленской области традиционно подвёл итоги рабочей недели .

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