Роспотребнадзор напомнил сроки хранения салатов

Салаты — скоропортящиеся продукты. В зависимости от ингредиентов сроки хранения бывают разными. Салаты из сырых овощей или фруктов, вареных овощей, мяса птицы и копченостей можно хранить не более 18 часов.
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