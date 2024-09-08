В России проходит Единый день голосования

В Москве проходит и избирательная компания. Выбирают депутатов Городской Думы. По столичному — высокая конкуренция на 45 мест претендуют 286 кандидатов, в среднем получается конкурс шесть человек на место.
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