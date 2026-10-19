В Пулково 19 октября задержаны сорок рейсов, еще девять отменены. По данным онлайн-табло аэропорта, изменения затронули вылеты в Самару, Мурманск, Анталью, Калининград, Красноярск, Казань, Уфу, Тюмень и Ургенч.