F1-Insider: Фернандо Алонсо загнал в долги Николу Цолова

Getty Images / Red Bull Content PoolБолгарский пилот Никола Цолов, который с 2025 года входит в юниорскую программу Red Bull Racing и проводит дебютный сезон в Формуле 2 и после первой половины чемпионата лидирует в личном зачёте, опережая Габриэля Мини на 20 очков, поэтому наиболее вероятным вариантом для него в случае перехода в Формулу 1 станет Racing Bulls.