Необычный пес спас новорожденных котят и заменил им мать

Уши, лапы, хвостВ мире животныхНеобычный пес спас новорожденных котят и заменил им матьНеобычная история произошла в Мериленде. Виктория, как и всегда, вышла на прогулку со своим псом Турбо.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса ДормидонтоваОгромное спасибо Виктории и её великолепному пёсику!Элеонора КоганТурбо прекрасный отец и поэтому им нужно оставить себе хоть бы одного котёночка!!!!Светлана ВойтовичЛюди деградируют, а животные очеловечиваютсяКомментировать
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