Уши, лапы, хвост

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Необычный пес спас новорожденных котят и заменил им мать

Необычный пес спас новорожденных котят и заменил им мать

Необычная история произошла в Мериленде. Виктория, как и всегда, вышла на прогулку со своим псом Турбо.

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Лариса Дормидонтова
Огромное спасибо Виктории и её великолепному пёсику!
Элеонора Коган
Турбо прекрасный отец и поэтому им нужно оставить себе хоть бы одного котёночка!!!!
Светлана Войтович
Люди деградируют, а животные очеловечиваются

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