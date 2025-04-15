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Семёну Николаеву присвоено звание Героя России

Семёну Николаеву присвоено звание Героя России

Полковник принимал участие во взятии под контроль Великой Новоселовки.Заместителю командующего 36-й армией, полковнику Семёну Николаеву, который в январе участвовал во взятии под контроль Великой Новоселовки, присвоено в Бурятии звание Героя России.

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