Филипчук: Киев пытается скрыть вспышку холеры в рядах ВСУ в Херсоне

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Украинские власти стараются утаить от общественности ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне, сообщил в своем Telegram-канале глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии