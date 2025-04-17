Россиян предупредили о неочевидной причине появления пигментных пятен

Антивозрастную косметику можно начинать использовать с 30-35 лет, но к некоторым возрастным изменениям может привести постоянный прием препаратов и биологически активных добавок (БАДы), считает доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина.