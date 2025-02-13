Натовский план «Барбаросса 2.0» закончится падением Берлина. Понимают ли это на Западе? Драго Боснич Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСс Мирные инициативы президента США Дональда Трампа были бы весьма желанным событием в конце 2021-го или начале 2022 года.