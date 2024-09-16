Polska Amunicja сможет с 2027 года выпускать в Польше 155-мм снаряды

Поставки артиллерийских снарядов калибра 155 мм, полностью изготовленных на польских заводах, сможет наладить с 2027 года консорциум Polska Amunicja (PA), сообщил президент входящей в PA группы компаний Grupa WB Петр Войчеховский 16 сентября в интервью газете Rzeczpospolita.
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