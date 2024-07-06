Евгений Ковальковский: В сердцах байкеров живет стремление к прекрасному

"Байкеры - люди настоящие. Что бы ни произошло, они не будут обсуждать тебя за спиной", - поделился подробностями своего первого знакомства 13 лет назад с обществом мотоциклистов Евгений Ковальковский, секретарь Кишиневского мотоклуба "Оппозит," в интервью LA GURA SOBEI с Николаем Мишкоем.