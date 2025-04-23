В кабмине перечислили необходимые инструменты для борьбы с картелями

Искусственный интеллект поможет в искоренении картельных соглашений. Об этом 23 апреля заявил председатель Правительства Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Федеральной антимонопольной службы, ролик опубликован в соцсетях кабмина.