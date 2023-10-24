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ХАМАС не представило доказательств удара Израиля по больнице «Аль-Ахли»

ХАМАС не представило доказательств удара Израиля по больнице «Аль-Ахли»

Представители ХАМАС заявили журналистам, что сейчас не могут представить убедительных доказательств того, что Израиль нанес ракетный удар по больнице «Аль-Ахли», якобы приведший к гибели огромного количества мирных жителей.

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