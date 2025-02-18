В Госдуме призвали бороться с брачными контрактами и страхом мужчин жениться

Потому что сейчас многие вступают в брак уже с настроем на развод Брачный контракт настраивает семью на развод, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
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