Шашлык-кебаб в духовке: лучшее, что можно приготовить из обычной курицы

Пожалуй, мы нашли для вас лучшее блюдо, которое только можно приготовить из обычной курицы. Великолепное горячее, своего рода люля-кебаб и шашлык в одном, на самом деле максимально простое в приготовлении, но при этом выглядит очень эффектно, получается мясо сочным и мягким.