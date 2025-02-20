Steak Lovers
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Steak Lovers

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Шашлык-кебаб в духовке: лучшее, что можно приготовить из обычной курицы

Шашлык-кебаб в духовке: лучшее, что можно приготовить из обычной курицы

Пожалуй, мы нашли для вас лучшее блюдо, которое только можно приготовить из обычной курицы. Великолепное горячее, своего рода люля-кебаб и шашлык в одном, на самом деле максимально простое в приготовлении, но при этом выглядит очень эффектно, получается мясо сочным и мягким.

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