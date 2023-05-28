«Бавария» хочет назначить спортдиректором Эберля из «Лейпцига»

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберль может перейти на работу в «Баварию». Мюнхенцы встречались с 49-летним немцем перед матчем 34-го тура Бундеслиги с «Кельном» (2:1), после которого с поста спортивного директора был уволен Хасан Салихамиджич.