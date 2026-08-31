Путин: Россия движется по пути урегулирования украинского конфликта

Россия продолжает предпринимать усилия для завершения украинского конфликта. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.