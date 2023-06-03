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Шеф Пентагона Остин обвинил КНР в «опасных перехватах» самолетов США

Шеф Пентагона Остин обвинил КНР в «опасных перехватах» самолетов США

flickr.com | U.S. Secretary of Defense/CC BY 2.0 Китай совершает опасные маневры в международном воздушном пространстве в отношении американских самолетов и воздушных суден союзников.

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