Как немцы применяли химическое оружие в СССР перед Великой Отечественной

Любители историиПолитикаКак немцы применяли химическое оружие в СССР перед Великой Отечественной Еще до прихода к власти Гитлера СССР активно сотрудничал с Германией. В частности, в сфере вооружения.Вернуться к статье71НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГМГеоргий МихалевДа, газовые камеры, душегубки, тоже первыми придумали в СССР, для исполнения массового смертного приговора. Потом уже немцы модернизировали, добавили технические средства, автоматизацию, увеличили объемы камер для массового истребления населения.ЮДЮрий ДенисовДо 1929 года рулили троцкисты,а это те же фашисты.Сталин правильно их уничтожал,жаль не до конца!ГМГеоргий МихалевВ Подмосковье расстрельная команда НКВД в 1937 году была вынуждена работать «стахановскими» темпами. Жителей области отправляли на смерть целых 3 тройки НКВД, причем не по одному человеку, а сразу списками. Сотни человек ежедневно следовало довезти до Бутовского полигона, вывести на расстрел, а потом закопать тела. Например, только за один день — 28 февраля 1937 года — на полигоне распрощалось с жизнью 562 человека. Между тем «рабочих рук» у палачей не прибавилось — численность бригад «расстрельщиков» не превышала 5—7 человек. В этой ситуации возрастал риск, что толпы «смертников» устроят бунт, завладеют оружием и захватят полигон. В те годы чекисты использовали для перевозки заключенных грузовики, внешне неотличимые от обычных фургонов с хлебобулочными изделиями. Маскировка решала сразу 2 задачи. Во-первых, никто не знал о реальных масштабах репрессий, а во-вторых, у граждан создавалось впечатление, что пекарни работают на полную мощь и в стране вдоволь хлеба. Решили загружать приговоренных в автозаки уже раздетыми догола (одежду и имущество жертв чекисты делили между собой). В фургон входило до 50 человек разом — их связывали и затыкали рты кляпами. Но главной «инновацией» было то, что выхлопные газы выводились внутрь автомобиля. Мучения пассажиров автозаков были особенно тяжелыми, когда перевозка происходила в холодное время года. Они погибали не только от угарного газа, но и от переохлаждения и тесноты. Даже если приговоренные выживали в дороге, их воля была настолько сломлена, что они послушно позволяли поставить себя на колени перед вырытой траншеей. Зачастую перед расстрелом «врагов народа» еще и избивали.шурик шуриковжаль что тебя врага народа там не была.ГМГеоргий МихалевТы идиот что ли? Учи историю родины.ЛеонидЛиберальствующая пидоросня изойдет на дерьмо, но никогда не бросит свою холуйскую тень на пиндосов даже того времени...ибо именно статус изгоев толкнул СССР и Германию к сотрудничеству, когда "цивилизованный" мир брезгливо отвернулся от нас и от немцев. О чем цивилизаторы потом очень даже пожалели.ЛеонидБредни явно больной тушки со справкой о сомнительной дееспособности и объясняющей природу своего вырождения происками сталинистов, принимать во внимание не следует. Виновата медицина в целом и психиатрия в частности, финансируемые в недостаточной степени...Комментировать
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