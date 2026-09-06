Лавров сообщил, что Путин и Си обсудят ключевые вопросы на АТЭС

На саммите АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне, ожидается встреча лидеров России и Китая. Министр Лавров отметил, что Путин и Си Цзиньпин сразу перейдут к обсуждению важных вопросов без формальностей.
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