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СКР разыскивает стрелявшего в девочку на детской площадке в Колпино

СКР разыскивает стрелявшего в девочку на детской площадке в Колпино

Сотрудники следственного комитета России разыскивают в Колпино того, кто выстрелил из пневматического оружия в ребенкаГлавное Управление Следственного комитета России по Северной столице начало расследование дела о стрельбе на детской площадке в Колпино.

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