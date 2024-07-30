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В «Единой России» подвели итоги работы в весеннюю сессию

Согласно заявлению врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, сделанному на брифинге по итогам весенней сессии, приоритетами партии в ходе сессии по-прежнему являлись последовательная поддержка спецоперации, ее участников и их семей, а также реализация народной программы.

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