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Златан о «Золотом мяче»: «Эти награды политизированы. Если ты говоришь то, что хочешь, не получишь их»

Златан Ибрагимович раскритиковал «Золотой мяч». «Эти награды политизированы. Они хотят [видеть победителем] Мистера Совершенство.

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