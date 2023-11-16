Прокуратура вступилась за измученных водителей автобусов в Челябинске

Последовала реакция на видео со смелым заявлением шофёра о смертельно опасных условиях труда.Прокуратура приняла меры реагирования после сообщения в СМИ о нарушении прав водителей общественного транспорта.
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