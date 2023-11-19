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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леклер не реализовал 12 поулов подряд и находится в шаге от повторения рекорда «Ф-1», установленного 41 год назад

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер занял второе место по итогам Гран-при Лас-Вегаса, стартовав первым. Шарль не реализовал 12-й поул подряд.

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