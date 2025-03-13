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Прорыв между Серебряным и Андреевкой: свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Прорыв между Серебряным и Андреевкой: свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

ВСУ потерпели несколько значительных поражений на Новопавловском направлении.Накануне вечером, 12 марта, на Новопавловском направлении было зафиксировано успешное продвижение армии России в секторе между посёлками Серебряное и Андреевка.

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