Вечерняя Москва

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Посольство РФ потребовало убрать с улиц Испании баннеры о русских девушках

Посольство РФ потребовало убрать с улиц Испании баннеры о русских девушках

Посольство РФ в Испании считает недопустимой акцию некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила о размещении на улицах баннеров с упоминанием имен русских девушек в рамках инициативы по привлечению внимания к проблеме проституции.

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