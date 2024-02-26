Статья американского издания New York Times о том, как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов создавало сеть баз на территории Украины после 2016 года, свидетельствует о том, что Вашингтон нарушал минские соглашения.
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