Стамбул мог бы стать подходящим местом встречи избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
В Турции назвали подходящее место встречи Путина и Трампа
Комментарии
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Валерий
Надеюсь, что знает. МИД и СВР д.б. доложить. М.Б. что-то упустили?
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13 час.
Владимир Алтайцев
Не надо забывать, я уверен,что ВВП знает, что Турция на стороне МУС, который вынес вердикт об аресте Путина в любой другой стране. Хочет Трумп ехать в Россию, пусть договаривается о встрече с Путиным.
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12 час.
людмила михайлик
Встреча должна состояться,где решат сами
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11 час.
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