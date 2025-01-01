Политика как он...
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Политика как она есть

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В Турции назвали подходящее место встречи Путина и Трампа

В Турции назвали подходящее место встречи Путина и Трампа

Стамбул мог бы стать подходящим местом встречи избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

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Комментарии
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В
Валерий
Надеюсь, что знает. МИД и СВР д.б. доложить. М.Б. что-то упустили?
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13 час.
Владимир Алтайцев
Не надо  забывать, я  уверен,что ВВП  знает, что  Турция  на стороне  МУС, который  вынес вердикт  об аресте  Путина  в  любой  другой  стране. Хочет  Трумп  ехать в Россию, пусть договаривается  о  встрече с Путиным.
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12 час.
людмила михайлик
Встреча должна состояться,где решат сами
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11 час.

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