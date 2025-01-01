В Турции назвали подходящее место встречи Путина и Трампа

Владимир Алтайцев

Не надо забывать, я уверен,что ВВП знает, что Турция на стороне МУС, который вынес вердикт об аресте Путина в любой другой стране. Хочет Трумп ехать в Россию, пусть договаривается о встрече с Путиным.