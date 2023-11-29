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Пеп о 3:2 с «Лейпцигом» после 0:2: «Мы очень хорошо отреагировали. Доволен реакцией команды в концовке»

Пеп о 3:2 с «Лейпцигом» после 0:2: «Мы очень хорошо отреагировали. Доволен реакцией команды в концовке»

После первого тайма «Манчестер Сити» проигрывал со счетом 0:2. «Это Лига чемпионов. «Лейпциг» всегда выходил в плей-офф в последние 5-6 лет.

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