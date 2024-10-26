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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нганну – о реакции Уайта на его успехи за пределами UFC: «Уверен, что он молился о моем поражении. Дана не может этого вынести»

«Дана Уайт проиграл в этой ситуации, и он не может этого вынести. Эй, я выиграл все. Думаю, проблема в том, что он не может справиться с этой потерей.

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