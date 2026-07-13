Руспродсоюз: средняя стоимость огурцов уменьшилась за месяц на 14,2%

За последний месяц наибольшее снижение цены среди всех продуктов в России показали огурцы. По данным "Руспродсоюза", предоставленным агентству РИА Новости, средняя стоимость этих овощей уменьшилась на 14,2%.
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