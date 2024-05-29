Российская компания подала иски с требованием прекратить правовую охрану товарного знака The Lancet

Фармацевтическая компания «Ланцет» обратилась в суд по интеллектуальным правам с претензией к Elsevier, издателю известного медицинского журнала The Lancet, а также к подконтрольному Richemont бренду Lancel.
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