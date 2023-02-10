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Чемпионат Германии. «Вольфсбург» в гостях у «Шальке», «Бавария» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

Чемпионат Германии. «Вольфсбург» в гостях у «Шальке», «Бавария» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

«Вольфсбург» в пятницу сыграет в гостях с «Шальке» в 20-м туре Бундеслиге. В субботу «Бавария» примет «Бохум», дортмундская «Боруссия» встретится на выезде с «Вердером».

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