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Милонов предложил россиянам отдать дневной заработок бойцам СВО

Милонов предложил россиянам отдать дневной заработок бойцам СВО

Парламентарий желает, чтобы 2024 год стал годом окончательной победы Депутат Виталий Милонов предложил российским трудовым коллективам отправить один дневной заработок бойцам СВО к Новому году по примеру того, как это делают в рамках акции "Один день для победы" в Санкт-Петербурге.

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