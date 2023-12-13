Милонов предложил россиянам отдать дневной заработок бойцам СВО

Парламентарий желает, чтобы 2024 год стал годом окончательной победы Депутат Виталий Милонов предложил российским трудовым коллективам отправить один дневной заработок бойцам СВО к Новому году по примеру того, как это делают в рамках акции "Один день для победы" в Санкт-Петербурге.