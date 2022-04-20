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Оплата российского газа: рубли нельзя евро

Оплата российского газа: рубли нельзя евро

Оплата российского газа: рубли нельзя евро В течение последней недели одной из главных тем СМИ стало заявление Президента РФ Владимира Путина от 23 марта о переходе в оплате за экспортируемый природный газ с иностранных валют на российские рубли.

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