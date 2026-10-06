Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 916 подписчиков

Ученые нашли данные о климате внутри гигантского моллюска

Ученые нашли данные о климате внутри гигантского моллюска

Обычная на первый взгляд раковина оказалась настоящим климатическим архивом возрастом более 200 лет. Ученые изучили гигантскую тридакну длиной 58 сантиметров и смогли восстановить, какой была погода у берегов Австралии в конце XVIII – начале XIX века.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым