Ученые нашли данные о климате внутри гигантского моллюска

Обычная на первый взгляд раковина оказалась настоящим климатическим архивом возрастом более 200 лет. Ученые изучили гигантскую тридакну длиной 58 сантиметров и смогли восстановить, какой была погода у берегов Австралии в конце XVIII – начале XIX века.
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