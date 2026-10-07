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Нижегородская правда

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Волонтеры «Транснефть – Верхняя Волга» передали посылку для участников СВО

Волонтеры «Транснефть – Верхняя Волга» передали посылку для участников СВО

Работники АО «Транснефть – Верхняя Волга» в рамках корпоративной волонтерской деятельности оказали поддержку участникам специальной военной операции.

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