PEPE на поддержке: рекордное падение и рост накоплений вернут монету в “большую игру”

За последние сутки PEPE потерял 9,37% стоимости — одно из самых резких падений среди криптовалют, в то время как весь сегмент мемкойнов снизился на 3,03%, а торговая активность поднялась на 67%, достигнув $9 млрд.
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