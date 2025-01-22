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В станице под Горячим Ключом открыли и освятили и памятник бойцам 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер»

В станице под Горячим Ключом открыли и освятили и памятник бойцам 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер»

В станице под Горячим Ключом открыли и освятили и памятник бойцам 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер»В станице Бакинской неподалеку от Горячего Ключа в минувшие выходные открыли и освятили памятник бойцам 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер».

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