В станице под Горячим Ключом открыли и освятили и памятник бойцам 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер»В станице Бакинской неподалеку от Горячего Ключа в минувшие выходные открыли и освятили памятник бойцам 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер».