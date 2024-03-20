Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпреда КНР

Global Look Press/Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нецензурно исковеркал имя специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя.
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