«Загипнотизировал фашистов» как Мессинг сбежал из тюрьмы Гитлера

История жизни Вольфа Мессинга, легендарного телепата и гипнотизера, полна загадок и тайн. По прошествии многих лет, когда не стало уже на свете тех людей, которые упоминаются в его похождениях, непросто понять, какие из историй о его невероятных похождениях являются правдой, а какие были выдуманы ищущими сенсаций журналистами.