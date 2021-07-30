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Детские выплаты и радости ЗОЖ: что изменится в жизни россиян с августа

Детские выплаты и радости ЗОЖ: что изменится в жизни россиян с августа

Известия / Константин Кокошкин Россиян ждут значительные изменения с начала последнего месяца лета. Уже со 2-го числа семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет начнут получать единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей на подготовку к учебному году.

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