Детские выплаты и радости ЗОЖ: что изменится в жизни россиян с августа

Известия / Константин Кокошкин Россиян ждут значительные изменения с начала последнего месяца лета. Уже со 2-го числа семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет начнут получать единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей на подготовку к учебному году.