Фаршированные гнезда

Это очень вкусный, сытный и лёгкий в приготовлении рецепт макарон-гнезда. Сочные овощи и фарш, сливочно-сырный вкус в обрамлении всеми любимых макарон - это то, что обязательно привлечёт к столу и взрослых и детей! Сыры Hochland замечательно вписываются в данный рецепт.