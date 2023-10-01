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Поварёнок с лучшими рецептами

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Фаршированные гнезда

Фаршированные гнезда

Это очень вкусный, сытный и лёгкий в приготовлении рецепт макарон-гнезда. Сочные овощи и фарш, сливочно-сырный вкус в обрамлении всеми любимых макарон - это то, что обязательно привлечёт к столу и взрослых и детей! Сыры Hochland замечательно вписываются в данный рецепт.

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