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В Нидерландах обеспокоились последствиями одного решения правительства по Украине

В Нидерландах обеспокоились последствиями одного решения правительства по Украине

Члены парламента Нидерландов от Социалистической партии Сара Доббе и Барт ван Кент обеспокоились последствиями решения Амстердама о разрешении использовании Украиной поставленные Нидерландами истребители F-16 для ударов по территории России.

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