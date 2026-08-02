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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скаут НБА: «Клэй Томпсон еще не закончился, не ставьте на нем крест пока что»

Один из опытных скаутов НБА поделился свои мнением о защитнике Клэе Томпсоне , который может стать свободным агентом после возможного выкупа контракта с « Далласом ».

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