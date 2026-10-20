Когда бомбы падают на ядерные объекты, кажется, что самое страшное позади. Что удар нанесён, цель поражена, можно выдохнуть.
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Просто мир стал гораздо сложнее чем был и политики разучились просчитывать все варианты. Раньше были шахматы на двоих США и СССР, после развала СССР и подъёма Китая стали играть США с Китаем, после встановления России стали играть уже на трёх досках, а сейчас число игроков растёт по экспоненте и поэтому происходит такой хаос.
конфликт БВ многоуровневый. там не тока про Иран. там "интересы" глобального частного капитала. там кукушонок в гнезде БВ - Израиль, которого надо поддержать, как "поставленного на районе"... Иран понимает правильно - договариваться беЗсмысленно, ибо интересы кукловодов вечные. можно только приостановить наезд, ответив тем, что вырубать надо главшпана. вопрос только в том, есть ли ещё разум на планете Земля, способный встать во весь рост и навалять плохишам по самое небалуйся...